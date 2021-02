River Plate está de olho em Kannemann e se preocupa com possível saída de meia para o Atlético-MG

Depois da eliminação na semifinal da Conmebol Libertadores 2020 para o campeão Palmeiras, o River Plate deu por encerrada a temporada e já iniciou a preparação para a próxima. Enquanto isso, o mercado da bola segue agitado no clube argentino.

Durante o programa 90 Minutos Fútbol, da ESPN Argentina, foram citados os nomes de alguns jogadores que podem desembarcar no Monumental de Núñez, todos para a defesa, posição que o técnico Marcelo Gallardo deu prioridade para reforçar. Entre eles, Jonatan Maidana, zagueiro bicampeão da Libertadores pelo River (2015 e 2018), e que está no futebol mexicano, além de Walter Kannemann, do Grêmio.

Ídolo recente dos Millonários, Maidana está com 35 anos e disputou as últimas três temporadas pelo Toluca, do México. Já Kannemann, que conquistou a América com o Tricolor em 2017, também é monitorado pelo clube de Buenos Aires.

O zagueiro argentino que atua no futebol brasileiro desde 2016 tem contrato com o clube gaúcho até 2022. Ele seria uma opção para reforçar a zaga do River, que ficou bastante desfalcada desde a saída de Lucas Martínez Quarta para a Fiorentina, no ano passado.

Se por um lado reforços podem chegar, por outro o River também pode perder um dos seus principais jogadores. Destaque do clube argentino nas últimas temporadas, Nacho Fernández interessa a outros clubes no mercado, um deles o endinheirado Atlético-MG.

A contratação do meia pelo Galo é um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que ainda quer reforçar ainda mais o seu plantel com outro nome de peso, após o clube mineiro acertar com o brasileiro Hulk para a próxima temporada.

Fernández está com 31 anos e tem contrato com o clube argentino até junho de 2023. Entretanto, o jogador não descarta uma transferência neste momento, algo que já deixou claro para a diretoria do River.

Se deixar o Monumental, Nacho trará problemas a Gallardo, que tem no jogador um líder e uma peça-chave do seu time titular. Por conta disso, existe preocupação quanto à sua possível saída. Se ela acontecer, a diretoria millonária terá que ira atrás de um nome de mesma hierarquia.