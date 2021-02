Riverdale 5×3: muitas emoções tomam a formatura de Riverdale High (Recap)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

Finalmente, o episódio da formatura chegou em Riverdale. Antes do salto temporal de 7 anos prometido para a próxima semana, a série trouxe momentos emocionantes numa graduação que estava prevista como o enredo da finale da 4ª temporada, mas, por conta da pausa nas filmagens, foi realocado.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes sobre o episódio 5×3 de Riverdale

Jughead ainda se culpa pela macabra reviravolta que revelou sua irmã Jellybean como autora dos vídeos. Então, F.P. decide se mudar para Toledo com ela e a mãe. Enquanto isso, Archie encontra os cúmplices de Jellybean dormindo embaixo do seu ringue de boxe.

No dia da graduação, Betty faz o discurso como oradora da turma, e diz para os alunos mais novos preservarem suas inocências e valorizarem suas juventudes enquanto podem.

(The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Os estudantes recebem seus diplomas. No entanto, Archie recebe um tubo vazio, já que não pôde se graduar. Ele decide, então, se inscrever para o exército.

O grupo decide criar uma cápsula do tempo após Cheryl ter aberto uma de 1945 e encontrado uma foto dos graduandos de Riverdale High da época indo para a guerra. Nela, eles colocam um cardápio do Pop’s Chock’lit Shoppe, um par de orelhas da Josie e a touca do Jughead.

Após o momento nostálgico, o quarteto principal senta na arquibancada da escola para beber. Ali, eles prometem voltar à lanchonete após um ano e repetir a tradição por todos os anos seguintes. Nessa hora, Archie fala que vai para o exército. Verônica fica chateada e repreende o ex-namorado.

O fim dos casais de Riverdale

(The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Os outros casais de Riverdale também estão por um fio. Betty confessa para Jughead sobre seu beijo em Archie. Ele não se irrita, mas o clima entre os dois fica estranho.

Além disso, Cheryl decide não ir para a faculdade com Toni para ficar em Riverdale e tomar o negócio da família.

Na cena de despedida de Archie, Jughead o leva para pegar o ônibus, quando Betty chega trazendo Verônica para um último adeus.

(The CW/Reprodução)Fonte: The CW

No final do episódio, Jughead narra o que aconteceu com todo mundo. Verônica passou o verão com sua mãe antes de ir para a faculdade. O casal Bughead foi se afastando até que Betty anunciou que iria para New Haven mais cedo para fazer uma viagem com sua mãe, e eles também se separaram.

Jughead saiu da casa dos Cooper e se abrigou na casa de Archie, que estava esperando para ser vendida por um tempo, e depois voltou para o bunker até a hora de ir para Iowa.

Um ano depois, Jughead é o único que aparece na reunião que o grupo prometeu fazer no Pop’s. Finalmente, ele revela que não veria seus amigos por mais 6 anos, quando um novo mistério os reuniria novamente.

O que você acha que vai acontecer após o salto temporal de Riverdale? Deixe sua opinião nos comentários!