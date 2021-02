Roberto Mancini deixará seleção italiana após Copa de 2022

O técnico Roberto Mancini revelou nesta terça-feira que deixará o comando da seleção italiana após a Copa do Mundo de 2022.

“Na seleção, há menos partidas e você fica cansado de ficar em casa. Esse é o problema. É uma honra sentar no banco da seleção italiana, especialmente neste momento, em que o time é muito competitivo e nós tempos competições importantes, mas quero voltar a treinar clubes. Vou deixar a seleção depois do mundial de 2022”, disse, em entrevista ao programa italiano Tiki Taka.

Perguntado sobre um possível substituto, Mancini falou em vários nomes. “Não sei. Temos muitos treinadores que podem ser escolhidos. Temos Allegri, Ancelotti e Gasperini, por exemplo Eles poderiam treinar a seleção”, apontou o treinador, que comanda a Azzurra desde maio de 2018.

A Itália disputará a Eurocopa em junho e está no grupo A da competição com Suíça, Turquia e Gales. Além disso, a equipe é cabeça de chave no sorteio para as Eliminatórias da Copa de 2022.