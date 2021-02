‘Rodada deles é mais favorável’

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, disse que o Internacional segue como favorito à conquista do título, apesar do Rubro-Negro ter se aproximado na tabela e depender só de si para ser campeão.

Na opinião do treinador, o favoritismo colorado ocorre porque, na 35ª rodada, os gaúchos enfrentam o Sport, que está na zona do rebaixamento, no Beira-Rio, enquanto o Fla, com pouco tempo de descanso, terá que viajar para enfrentar o Red Bull Bragantino, clube que vive excelente fase.

Ceni descreveu o próximo jogo dos cariocas como “dificílimo” e vê obrigação de vitória caso sua equipe queira seguir lutando pela taça.

“O Bragantino é dificílimo. A partida se torna uma grande final. Cada jogo é uma final, mas essa (contra o Bragantino) se torna mais, porque a rodada é um pouco mais favorável ao Inter quanto ao Atlético-MG”, afirmou.

“O Inter joga em casa e tudo isso, e nós temos que viajar, sem tempo para recuperação. É uma rodada que temos que tomar muito cuidado, porque vamos enfrentar uma equipe com um dos melhores níveis de futebol do país”, argumentou.

“Eles têm o Claudinho, jogador com quem sempre converso muito, para onde eu fui na carreira tentei contratar. O Arthur é muito bom também. Há bons jogadores que jogaram comigo, como Edimar, Ligger, além de atletas que rodaram bastante e hoje estão num clube com estrutura e boa base de trabalho”, salientou.

Questionado se acha que o Inter sentirá a pressão nas rodadas finais e deixará a vantagem escapar, já que vive longo jejum de títulos brasileiros, Ceni discordou da tese.

“O Inter ganhou Brasileirso em 1975, 1976 e 1979, foi tricampeão, mas depois ganhou coisas importantes, como as Libertadores de 2006 e 2010, que são títulos até maiores que o Brasileiro. Então, eu não acredito nisso”, afirmou.

“Acredito que o Inter continua com dois pontos e continua, logicamente, como favorito na competição. Hoje, a gente dorme mais feliz pelo fato de depender só da gente. Por mais difícil que seja a tabela para a gente, a gente voltou a depender de nós mesmos”, finalizou.

O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.