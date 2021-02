Rubinho arruma briga com Aurora e termina metralhado; entenda · .

Rubinho (Emílio Dantas) inventará de dar um “rolê” fora do Morro do Beco em A Força do Querer. O ex-garçom tentará buscar Dedé (João Bravo) em sua antiga casa, mas Aurora (Elizangela) irá barrá-lo. Além de comprar uma briga feia com a sogra, ele será flagrado por policiais saindo da residência. Os agentes vão atirar sem dó no fugitivo da novela das nove.

O marido de Bibi (Juliana Paes) comerá o pão que o diabo amassou nas cenas previstas para irem ao ar na próxima segunda (8). Sem ver o filho há alguns dias, o amante de Carine (Carla Diaz) decidirá dar um passeio.

A mãe da ex-manicure ficará possessa com o convidado indesejado e o expulsará. Ela dirá que Dedé foi dormir na casa de um amigo e, mesmo que estivesse no local, o garoto não iria subir com o pai para o Morro do Beco.

Rubinho ficará nervoso com o comentário da dona de casa. Depois de eles trocarem algumas farpas, o traficante sairá do imóvel e terá uma surpresa. “Não tem um boné, não, dona Aurora?”, pedirá o malandro. Elvira (Betty Faria) verá o ex-garçom passar diante da casa de Heleninha (Totia Meireles) e gritará seu nome.

Caos no bairro

Para o azar do malandro, uma ronda da polícia estará na vizinhança. Os homens correrão atrás dele atirando. O personagem de Emilio Dantas revidará a abordagem também com tiros, e o caos vai se instaurar no bairro. As balas marcarão carros, paredes e deixarão os moradores de cabelo em pé na trama de Gloria Perez.

Apesar do susto, a sorte sorrirá para o marginal, e ele aproveitará uma brecha dos agentes da lei para escapar. Rubinho voltará à comunidade em segurança, mas terá a sensação de nunca mais poder voltar ao seu antigo lar depois de ter sido “metralhado” bem na porta.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.