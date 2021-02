Rubinho desfila de camisola em noite do terror; entenda · .

Rubinho (Emilio Dantas) experimentará um novo look para fugir das autoridades em A Força do Querer. Baleado e preso depois de um confronto com o batalhão de Jeiza (Paolla Oliveira), o bandidão da novela das nove será resgatado por Sabiá (Jonathan Azevedo) no hospital. Com camisola de paciente, o marido de Bibi (Juliana Paes) desfilará pelos corredores com a quadrilha protegendo seus passos.

O momento tenso acontecerá a partir da próxima quinta-feira (4) no folhetim de Gloria Perez. A essa altura da trama, o Morro do Beco terá sofrido uma emboscada do grupo de policiais liderados por Jeiza. O marido de Bibi será ferido e preso no confronto.

No hospital, em recuperação, o pai de Dedé (João Bravo) ouvirá Sabiá chegar com seus homens para salvá-lo. Aos gritos, o marido de Aléssia (Hylka Maria) botará terror em geral e ameaçará matar quem ficar em seu caminho.

Sabiá botará banca no hospital

“Cheguei, meu irmão. Aí, ó, teu alvará de soltura chegou, mano. Vamos embora, moleque!”, dirá o bandidão, ao libertar o amigo das algemas. Sem tempo para se trocar, Rubinho passeará pelos corredores do hospital com um camisolão e os membros da quadrilha do Morro do Beco em seu encalço.

Passado o susto da operação de resgate, o personagem de Emilio Dantas conseguirá voltar para a comunidade em segurança e, pelo menos durante um tempo, ficará longe da mira da polícia.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

