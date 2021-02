Ruy desgraça a vida de Zeca e cava a própria cova · .

Ruy (Fiuk) vai arrumar confusão para sua cabeça em A Força do Querer. O playboy da novela das nove fará Zeca (Marco Pigossi) ser demitido do emprego após pegar o nortista conversando com Ritinha (Isis Valverde) pela Internet. A “sereia” mentirá que o ex-noivo foi quem ligou e atiçará a raiva do marido. O filho de Abel (Tonico Pereira) prometerá acertar as contas com o ricaço.

O ex-namorado de Jeiza (Paolla Oliveira) descobrirá que teve sua cabeça pedida ao chefe na transportadora pelo rival nas cenas que irão ao ar a partir na próxima terça (9).

“É por causa daquela Ritinha… Só pode ser. O marido deve ter cismado com alguma coisa”, deduzirá Abel em conversa com o filho e Nazaré (Luci Pereira). Mas o nortista retrucará que nada tem com a “sereia”. “Segunda vez que aquele desgraçado estraga com a minha vida…”, soltará Zeca, nervoso.

O ex-genro de Cândida (Giselle Fróes) não se conterá com o ódio do playboy e lembrará os familiares que Ruy já lhe passou a perna no começo da trama. Para ficar perto de Ritinha, o herdeiro de Eugênio (Dan Stulbach) contratou o caminhoneiro para levar uma mercadoria de Parazinho ao Rio de Janeiro. Assim, o carioca deu o bote na assanhada.

Hora da vingança

Injuriado com as interferências do filho de Joyce (Maria Fernanda Cândido), o parente de Almerinda (Fafá de Belém) prometerá vingança. Abel temerá o que o herdeiro faça uma besteira e lhe alertará: “Tu não vais fazer nada, tu não vai perder a cabeça de novo, não, e sair por aí armado”.

Zeca tranquilizará o idoso ao falar não vai precisar tocar em nenhuma arma para revidar o ataque de Ruy, mas declarará que pretende fazer o rival pagar caro pela demissão. “Eu perdi meu emprego. Eu perdi meu ônibus e posso ter que voltar pra Parazinho. Mas que eu me acerto com esse cara antes, eu me acerto!”, assegurará o dono do Balada Jeiza.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

