SAG Awards exalta esnobados pelo Globo de Ouro · .

O Sindicato dos Atores dos Estados Unidos (SAG, na sigla original) anunciou na manhã desta quinta-feira (4) os indicados ao 27º SAG Awards e incluiu em sua lista diversas produções e artistas esnobados na relação divulgada ontem (3) pelo Globo de Ouro. Entre elas, se destacam This Is Us, Bridgerton e I May Destroy You (2020), séries que chamaram a atenção no ano passado.

Com 82 milhões de contas acompanhando a primeira temporada nas quatro semanas na Netflix, Bridgerton se tornou a maior estreia de uma produção original da plataforma –de acordo com a medição feita pelo serviço –, mas isso não foi o bastante para a série produzida por Shonda Rhimes ser lembrada no Globo de Ouro.

O sindicato mostrou que valoriza o drama de época e indicou Bridgerton para o prêmio de melhor série dramática. O mesmo ocorreu com Regé-Jean Page, intérprete de Simon, o duque de Hastings, nomeado a melhor ator.

Entre os concorrentes de Page está Sterling K. Brown, o Randall Pearson no drama familiar This Is Us. De fora da competição pelo Globo de Ouro, que venceu em 2018, o ator de 44 anos busca a sua primeira estatueta do SAG em cinco indicações.

Disque Amiga para Matar, outra produção original da Netflix esquecida pelo Globo de Ouro, também foi exaltada entre as indicações do sindicato. A atração disputa a estatueta de melhor elenco de série de comédia, enquanto as protagonistas Christina Applegate e Linda Cardellini vão se enfrentar pelo prêmio de melhor atriz.

Um dos grandes sucessos de crítica e público da HBO no ano passado, o drama I May Destroy You conseguiu uma pequena redenção no SAG após ser totalmente ignorada na outra premiação. A protagonista e criadora Michaela Coel disputará o prêmio de melhor atriz em minissérie ou telefilme.

DIVULGAÇÃO/HBO

Michaela Coel vai representar I May Destroy You

Domínio total da Netflix

Assim como o Globo de Ouro, o SAG premia as melhores produções do ano anterior entre séries e filmes. Em ambas as frentes, a Netflix não deu chance para a concorrência e dominou a lista de indicações.

Com 13 indicados nas categorias voltadas para filmes, o serviço de streaming foi amplamente superior ao Amazon Studios, que obteve “apenas” quatro. Já em séries a diferença foi ainda maior, com 17 para a Netflix contra sete da rival HBO.

Um dos fenômenos de 2020, a quarta temporada de The Crown divide o posto de série com mais indicações na premiação deste ano com a queridinha Schitt’s Creek (2015-2020), que também foi lembrada em todas as principais categorias do Globo de Ouro e varreu a concorrência ao bater recorde no Emmy.

A votação para escolher os vencedores começa em 16 de fevereiro e irá até 30 de março. Após um adiamento por conta da pandemia, a cerimônia do 27º SAG Awards está marcada para 4 de abril.

Confira abaixo a lista completa dos indicados nas categorias de filmes:

Melhor elenco em filme

Destacamento Blood

A Voz Suprema do Blues

Minari

Uma Noite em Miami

Os 7 de Chicago

Melhor atriz em filme

Amy Adams (Era Uma Vez Um Sonho)

Viola Davis (A Voz Suprema do Blues)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Melhor ator em filme

Riz Ahmed (O Som do Silêncio)

Chadwick Boseman (A Voz Suprema do Blues)

Anthony Hopkins (Meu Pai)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Melhor atriz coadjuvante em filme

Maria Bakalova (Borat: Fita de Cinema Seguinte)

Glenn Close (Era Uma Vez Um Sonho)

Olivia Colman (Meu Pai)

Yuh-Jung Youn (Minari)

Helena Zengel (Relatos do Mundo)

Melhor ator coadjuvante em filme

Sacha Baron Cohen (Os 7 de Chicago)

Chadwick Boseman (Destacamento Blood)

Daniel Kaluuya (Judah e o Messias Negro)

Jared Leto (Os Pequenos Vestígios)

Leslie Odom. Jr (Uma Noite em Miami)

Melhor equipe de dublê em filme

Destacamento Blood

Mulan

Relatos do Mundo

Os 7 de Chicago

Mulher-Maravilha 1984

Veja também a lista dos indicados em séries:

Melhor elenco em série dramática

Better Call Saul (Netflix)

Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

Lovecraft Country (HBO)

Ozark (Netflix)

Melhor elenco em série de comédia

Disque Amiga para Matar (Netflix)

The Flight Attendent (inédita no Brasil)

The Great (Starzplay)

Schitt’s Creek (Paramount+)

Ted Lasso (Apple TV+)

Melhor atriz em minissérie ou telefilme

Cate Blanchett (Mrs. America)

Michaela Coel (I May Destroy You)

Nicole Kidman (The Undoing)

Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha)

Kerry Washington (Little Fires Everywhere)

Melhor ator em minissérie ou telefilme

Bill Camp (O Gambito da Rainha)

Daveed Diggs (Hamilton)

Hugh Grant (The Undoing)

Ethan Hawke (The Good Lord Bird)

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Melhor atriz em série dramática

Gillian Anderson (The Crown)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Laura Linney (Ozark)

Melhor ator em série dramática

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Josh O’Connor (The Crown)

Regé-Jean Page (Bridgerton)

Melhor atriz em série de comédia

Christina Applegate (Disque Amiga para Matar)

Linda Cardellini (Disque Amiga para Matar)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Melhor ator em série de comédia

Nicholas Hoult (The Great)

Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Ramy Youssef (Ramy)

Melhor equipe de dublê em série

The Boys (Prime Video)

Cobra Kai (Netflix)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Westworld (HBO)