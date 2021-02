Saiba as duplas que continuam na disputa · .

A segunda prova do líder do BBB21 envolve resistência, atenção e agilidade. A atividade começou no programa ao vivo na Globo, às 23h40 desta quinta-feira (4). As duplas podem ser eliminadas por desistência, se errarem a montagem do gabarito apontado no telão ou não cumprirem o tempo; após uma hora de prova, todos ainda seguem na disputa.

As nove duplas são as seguintes: Gilberto Nogueira e Sarah Andrade; Nego Di e Lumena Aleluia; Rodolffo e Caio Afiune; Carla Diaz e Thaís Braz; Pocah e Fiuk; Arthur Picoli e Projota; Camilla de Lucas e João Luiz; Juliette Freire e Viih Tube; Karol Conká e Arcrebiano Araújo.

Os concorrentes precisam montar um box com produtos da rede de fast food que patrocina a disputa pelo líder do BBB21. Cada jogador da dupla fica de um lado do campo de provas. Um deles pega os produtos indicados no telão, e o outro faz a montagem. Existe um tempo determinado para cumprir.

A dupla que conseguir resistir durante mais tempo sem errar, vence a disputa. Os vencedores terão de escolher quem ficará como líder e quem ficará com o prêmio da patrocinadora. O soberano da casa terá direito a nove pulseiras ao todo para o VIP –dez vão para a Xepa.

Antes da atividade, Tiago Leifert pediu para Nego Di, líder da primeira semana, exercer o poder de veto: ele optou por tirar Lucas Penteado da atividade.

Dinâmica da semana no BBB21

No programa de quinta, o apresentador do Big Brother Brasil também explicou como será a dinâmica dos próximos dias de jogo. Além do indicado do líder e da casa, outros dois participantes serão mandados para o paredão pelo big fone, que vai tocar três vezes –uma na sexta (6), no ao vivo do programa, e outros duas no domingo: às 10h e às 18h.

Assista à explicação de Tiago Leifert:

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#25 – O que está acontecendo com o emocional dos brothers no BBB21? – com dr. Jairo Bouer” no Spreaker.