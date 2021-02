Saiba como será a cena da prisão de Thelma após sequestro e fuga · .

O final de Thelma (Adriana Esteves) em Amor de Mãe será digno de filme de ação. O desfecho da personagem contará com o sequestro de um bebê, a fuga da policia e sua prisão. Com os trabalhos interrompidos por causa da pandemia, as gravações terminaram em novembro de 2020, e a trama está prevista para voltar a ser exibida no horário nobre da Globo em março deste ano.

Com muito mistério em torno do final de sua personagem, Adriana Esteves gravou as cenas decisivas da novela de Manuela Dias em que será presa. Segundo a colunista Patrícia Kogut, Thelma sequestrará o filho de Danilo (Chay Suede) e Camila (Jéssica Ellen) e se esconderá em um hotel.

O delegado responsável pelo caso, que será interpretado por Bruce Gomlevsky, ficará ao lado do casal monitorando tudo, até conseguir localizar a sequestradora. Assim que for encontrada, a criança será libertada e a vilã presa.

Nos últimos capítulos, Thelma também raptará Lurdes (Regina Casé) para impedir que ela conte para Danilo, que ele na verdade é Domênico, seu filho desaparecido. Mas a babá conseguirá escapar e revelará tudo ao rapaz.