Sampaoli pede, e Atlético-MG acerta a contratação de Nacho Fernández por R$ 43 milhões, diz site

O Atlético-MG segue no mercado para contratar atletas para a próxima temporada. Depois de fechar com Hulk, o clube está perto de oficializar a chegada do meio Ignacio Fernández, do River Plate.

A informação do acerto foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola, no seu blog no Yahoo. De acordo com a publicação, a negociação total girará em torno de US$ 8 milhões, cerca de R$ 43 milhões, já contando os impostos.

Em outubro de 2020, o ESPN.com.br entrou em contato com o presidente do River, Rodolfo D’Onofrio, sobre uma saída do meio-campista. Na época, o mandatário disse que o jogador era intransferível.

Ainda de acordo com D’Onofrio, a multa rescisória era de US$ 10 milhões, mas, em junho de 2021, o valor cairia para US$ 7 milhões. Nacho Fernández tem 31 anos, uma idade já considerada para faturar algo com negociações.

Ignácio Fernández (à esq.) comemora seu gol pelo River Plate na final da Copa Argentina Getty

No Atlético-MG, ele assinará um contrato de três temporadas. Ele era um destaques da equipe de Marcelo Gallardo e chega com o aval de Jorge Sampaoli.

Nacho Fernández foi revelado pelo Gimnasia e foi negociado com o River Plate em 2016. Fez parte do time campeão da Libertadores em 2018 e vice-campeão em 2019.