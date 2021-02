Santa Cruz derrota Itabaiana e garante vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste

O Santa Cruz é o último time classificado para a Copa do Nordeste. Após o empate em 2 a 2 no jogo de ida, a equipe pernambucana venceu o Itabaiana nesta terça por 2 a 0, no Estádio do Arruda, e garantiu uma vaga na fase de grupos da competição.

Os minutos iniciais do duelo foram travados, com poucos lances de gol para os dois lados. A primeira grande oportunidade só saiu aos 28 minutos, quando Chiquinho cobrou uma falta no travessão e quase abriu o placar para o Santa Cruz. O Tricolor pernambucano se empolgou com a chance e conseguiu sair na frente no finalzinho.

Aos 42, Chiquinho recebeu passe na entrada da área e bateu forte. O goleiro Remerson aceitou e a bola foi para o fundo das redes, inaugurando os marcadores para o Santinha.

Os mandantes continuaram pressionando no segundo tempo e ampliaram aos 14 minutos. Após cruzamento pela direita de Chiquinho, Remerson espalmou para o meio e Lourenço aproveitou a sobra para finalizar de primeira e aumentar o resultado. O Itabaiana tentou reagir e teve um pênalti aos 46 para diminuir, mas Thiago Santos bateu para fora e confirmou a vaga do Santa Cruz na fase de grupos da Copa do Nordeste.