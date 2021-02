Santos cogita rescisão do contrato de Cleber Reis; zagueiro treina separado

O Santos cogita a rescisão do contrato de Cleber Reis, válido até janeiro de 2022. O zagueiro treina separado desde dezembro, quando terminou o empréstimo à Ponte Preta.

O Peixe ainda não iniciou de fato uma negociação, mas vê cenário semelhante ao de Fabián Noguera: salário alto e fora dos planos da comissão técnica. Dessa forma, pode ser melhor buscar um acordo do que pagar os salários por mais um ano.

A segunda passagem de Cleber na Macaca foi um fiasco: cinco jogos em 2020, o último deles em março, na derrota por 3 a 2 no clássico para o rival Guarani.

Cleber Reis voltou a sofrer com problemas físicos e nem treinava mais no CT da Ponte nas últimas semanas de contrato. Ele tem 30 anos e não recebeu propostas para ser reemprestado.

O Santos pagou 2,5 milhões de euros em 2017 para contratar Cleber junto ao Hamburgo, da Alemanha. A quantia não foi paga pelo ex-presidente Modesto Roma, seguiu sem acordo com outro ex-presidente José Carlos Peres e foi resolvida na gestão interina de Orlando Rollo no fim do ano passado, sob pagamento de cerca de R$ 20 milhões após empréstimo de Andrés Rueda, atual mandatário.

Desde 2017, Cleber Reis jogou apenas 10 vezes pelo Peixe. Ele foi emprestado para Coritiba, Paraná, Oeste e Ponte Preta.