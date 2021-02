Santos empresta destaque das categorias de base para clube paranaense

O Santos chegou a um acordo com o Maringá pelo empréstimo do meia-atacante Matheus Moraes. O garoto permanecerá no clube maringaense até o final do Campeonato Paranaense.

Matheus Moraes é um dos principais destaques da base do Peixe. O Menino da Vila tem apenas 20 anos e estava no time B do Alvinegro Praiano. Nesta temporada, ele esteve em campo em 15 oportunidades, sendo nove pelo Brasileirão Sub-20 e seis pelo Nacional de Aspirantes. Ao todo, balançou as redes quatro vezes.



Foto: Divulgação/Pedro Ernesto Guerra Azevedo

A intenção da diretoria e da comissão técnica com o empréstimo é dar mais minutos para o meia, para que ele se desenvolva e retorne com mais chances de ser integrado ao elenco profissional.

O seu contrato com o Santos é válido até o dia 30 de junho de 2022.