Santos não terá os atacantes Marinho e Soteldo contra o Grêmio

O Santos encerrou sua preparação para a partida contra o Grêmio nesta terça-feira (2) e o técnico Cuca ganhou dois grandes problemas para montar o time que entrará em campo em Porto Alegre. O Peixe viaja sem dois dos seus principais jogadores: Marinho e Soteldo.

O atacante Marinho sofreu um entorse de joelho (esquerdo) na final da Libertadores, contra o Palmeiras, e, após a realização de exames, foi constatado um edema no ligamento colateral medial. Já Soteldo apresentou dores no adutor da coxa direita e passará por exames.

O treinador já sabe que não terá mais dois dos principais jogadores do time na temporada. O zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Diego Pituca se despediram da equipe com o fim da Libertadores. Eles foram negociados com Benfica (Portugal) e Kashima Antlers (Japão), respectivamente.

Atualmente, o Santos está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas ainda está na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Faltam seis jogos para o Peixe no Brasileirão e cada um agora é considerado uma decisão.

Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.