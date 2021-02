Santos repudia fala racista de narrador da Rádio Grenal e cobra providências

O Santos emitiu uma nota oficial na noite desta quarta-feira para repudiar os termos racistas utilizados pelo narrador Haroldo de Souza, da Rádio Grenal, na transmissão do empate em 3 a 3 com o Grêmio.

Haroldo pergunta ao repórter o nome do “crioulinho pela esquerda”. Era Lucas Braga. Na sequência, chama de “cidadão de dor”, “com todo o respeito”.

A empresa que cuida da carreira de Braga também se manifestou contra o fato.

“O Santos FC não vem por meio desta apenas lamentar ou repudiar os termos racistas utilizados pelo narrador Haroldo de Souza, da Rádio Grenal. Não cabem mais lamentos ou notas de repúdio sobre racismo em pleno 2021. Cabe ação e mobilização. O Clube, através de seu Departamento Jurídico, tomará medidas cabíveis, da mesma maneira esperamos uma reação efetiva do veículo de comunicação empregador desse senhor e da própria comunidade que compõe a audiência de tal rádio. É no silêncio, na omissão, na relativização frente ao preconceito que o racismo cresce silenciosamente e se estabelece de forma estrutural em nossa sociedade. Basta de tolerância com racismo! Basta!”, publicou o Santos.