Santos vê saída de Cuca como provável, mas não desiste de renovação

O Santos vê a saída de Cuca como provável, mas não desiste de renovar o contrato do técnico, válido até o fim da atual edição do Campeonato Brasileiro.

A diretoria cogita um aumento salarial, mas não fará nenhuma loucura financeira. Enquanto Cuca gostaria de um elenco maior, o Peixe prioriza o corte de gastos.

O objetivo do presidente Andres Rueda e dos demais membros do Comitê é aliar reforços pontuais com folha salarial dentro da realidade do clube. Para isso, o Alvinegro negocia rescisões com jogadores não aproveitados e faz demissões em outros departamentos.

Mesmo assim, a renovação de Cuca é considerada improvável. O treinador pensava na saída antes mesmo de perder a final da Libertadores da América contra o Palmeiras no último sábado, no Maracanã.

Cuca se sente cansado após ser muito mais do que um técnico desde agosto, quando chegou para sua terceira passagem. E como não haverá descanso entre Brasileirão e Campeonato Paulista, esse “respiro” no seu sítio em Curitiba não será possível.

“Não é fácil, cara. Só quem está dentro do contexto sabe o que eu passo. A dificuldade… É cansativo, muito cansativo”, disse Cuca, em entrevista à Gazeta Esportiva na semana passada.

“Os dois. Adrenalina é gostosa, mas cansaço vem e vem forte. Nossa responsabilidade é muito grande. Temos nos nossos ombros a representatividade de milhões de torcedores. É muita coisa. Fazemos alegria ou tristeza de milhões”, completou.

O Santos tenta convencê-lo, principalmente nas figuras do gerente de futebol Jorge Andrade e do gestor José Renato Quaresma. O elenco também quer a permanência de Cuca. E a vaga na próxima Libertadores pode ser um atrativo.

Opções

A diretoria não negocia com outro técnico enquanto não souber de fato o futuro de Cuca, mas começa a conversar sobre alternativas. Até para não começar o Estadual e a possível pré-Libertadores sem um comandante.

Salário razoável, estilo de jogo ofensivo e experiência com categorias de base são requisitos. Treinador estrangeiro não está descartado, mas o Santos levará em consideração o tempo curto para adaptação.