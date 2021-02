Santos viaja para Goiânia sem Marinho, mas com Soteldo; confira os relacionados

Neste sábado, o Santos visita o Atlético-GO em um confronto direto por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Para o duelo, no entanto, o técnico Cuca não poderá contar com Marinho, conforme apurou a Gazeta Esportiva.

O camisa 11 se recupera de um edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e sequer viaja com o restante da delegação para Goiânia. Além do craque, Madson e Sandry, suspensos, e Carlos Sánchez, Jobson e Raniel, no departamento médico, também são baixas.

Em compensação, o atacante Soteldo está à disposição do comandante. Desfalque no empate de 3 a 3 com o Grêmio, o venezuelano está recuperado de um incômodo no adutor direito e foi relacionado para o confronto.

Dessa forma, uma provável escalação titular é com: John, Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro e Arthur Gomes (Jean Mota); Lucas Braga, Soteldo e Kaio Jorge.

Confira os 23 santistas relacionados para o embate deste sábado:

Goleiros: John e João Paulo

Laterais: Pará e Felipe Jonatan

Zagueiros: Luan Peres, Laércio, Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo

Meio-campistas: Alison, Ivonei, Vinicius Balieiro, Guilherme Nunes, Jean Mota e Lucas Lourenço

Atacantes: Soteldo, Lucas Braga, Kaio Jorge, Arthur Gomes, Ângelo, Bruno Marques, Marcos Leonardo e Tailson

Atlético-GO e Santos se enfrentam neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. No momento, o Peixe está em 11º na tabela de classificação, com 46 pontos, apenas um a mais que o Dragão, que ocupa o 13º lugar