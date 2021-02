Santos viaja para pegar o Atlético-GO com Soteldo, mas sem Marinho

Com a presença de Soteldo no time, o Santos encerrou sua preparação para a partida deste sábado, diante do Atlético-GO, fora de casa. O venezuelano era dúvida para a partida, mas se recuperou das dores no adutor da coxa direita e é a principal novidade do elenco que viajou para Goiânia.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro

Se Cuca teve a boa notícia de poder contar com a volta de Soteldo, também teve a ruim. Marinho não se recuperou e está fora da partida. O atacante ainda está em transição, recuperando-se de edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, que já o tirou da última partida. Marinho sequer viajou com o grupo.

Outros dois desfalques já eram certo para o treinador. O volante Sandry, que assumiu a titularidade do time depois da saída de Diego Pituca, foi expulso na última rodada contra o Grêmio e deve ser substituído por Vinícius Balieiro. Hoje reserva, Madson recebeu o terceiro amarelo em Porto Alegre e também está suspenso.

A volta de Soteldo permite ao treinador voltar a usar a formação com quatro atacantes, que fez tanto sucesso na Libertadores. Essa é a principal dúvida para a formação. Se Cuca optar pelos quatro homens de frente, Arthur Gomes joga. Se preferir fortalecer o meio de campo, Jean Mota deve ser mantido.

O Santos deve ir a campo com: John; Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinícius Balieiro e Jean Mota (Arthur Gomes); Lucas Braga, Kaio Jorge e Soteldo.

Santos e Atlético-GO se enfrentam neste sábado, 21h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O jogo é considerado chave na busca por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O Peixe está na 11ª colocação, com 46 pontos, a equipe goiana é a 13ª, com 45.