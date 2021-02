São 200 vagas de emprego abertas

O Atacadão de CaxIas contrata 200 funcionários para sua rede, com instalação no Martcenter Shopping. Veja as informações disponíveis sobre a inscrição e exigências para cada cargo.

Atacadão de Caxias contrata equipe

Os currículos para as oportunidades diversas devem ter envio virtualmente. A obra de instalação do Atacadão está em andamento e espera-se que a abertura das portas aconteça na segunda quinzena de março.

As oportunidades fazem a inclusão de cargos para pessoas com deficiência (PCDs) e conseguem englobar várias vagas, dentre elas operacionais até líderes. Não há exigência de experiências anteriores.

Essa inauguração em Caxias do Sul participa do plano de crescimento da empresa, que expande suas estratégias, abrindo 20 lojas novas no ano de 2021.

Existem oportunidades abertas para os cargos de:

operador de empilhadeira;

técnico de manutenção;

auxiliar de manutenção;

auxiliar de informática;

líderes de setor;

cartazista;

fiscal de prevenção e perdas;

auxiliar de frente de caixa;

operador de caixa;

repositor.

Como se inscrever

O Atacadão de Caxias contrata e, em razão de todas as restrições do isolamento social e pandemia de COVID-19, haverá Processo Seletivo, em primeira instância, virtualmente. Os documentos curriculares podem ter envio para o correio eletrônico [email protected]

