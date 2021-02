São 81 vagas de emprego abertas

A Heineken está contratando e são 81 oportunidades disponíveis pelo país. As vagas de emprego abertas compreendem as áreas de Logística, Vendas e Produção, bem como Finanças e RH. As oportunidades são para atuar em sete cidades brasileiras. Veja as informações disponíveis, a seguir!

Heineken está contratando funcionários

São várias oportunidades abertas para lotação em diversas cidades do país. Veja a lista de lugares disponíveis:

São José dos Campos (SP);

Jacareí (SP);

Itu (SP);

Florianópolis (SC);

Recife (PE);

Belém (PA);

Goiânia (GO);

dentre outros.

As tarefas podem ter desempenho na modalidade home office. O regimento de trabalho remoto que a Heineken está contratando, é capaz de englobar 1,3 mil funcionários dos setores corporativos.

Colaboradores administrativos poderão atuar de forma remota, limitados a até duas vezes semanais.

No setor comercial da empresa, existem oportunidades para:

Promotor de vendas;

Consultor de televendas;

Vendedor;

Supervisor.

Quanto à área de produção, as vagas preenchem funções de Técnicos de instalações industriais, Operadores de Produção e Técnicos de automação. Em relação à logística, há oportunidades para Operadores e Analistas.

Como se inscrever

Para se inscrever em alguma das oportunidades que a Heineken está contratando, os interessados podem promover o acesso ao site da empresa, criando um perfil e realizando o cadastro de currículos na área de “carreiras”.

Além disso, o sistema orienta quanto a função, área, localidade e data da oportunidade. Há a possibilidade, também, de realizar o cadastro no banco de talentos para vagas possíveis.

