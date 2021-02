São Paulo acerta venda de Brenner para time da MLS por R$ 97 milhões

Principal revelação do São Paulo na temporada de 2020, Brenner está de saída após menos de um ano brilhando pelo clube do Morumbi.

Nesta quinta-feira, o São Paulo acertou a venda do atacante de apenas 20 anos de idade e cria da base tricolor para o FC Cincinnati. A informação foi revelada pela jornalista Laurel Pfahler e confirmada pela ESPN.

O valor não é certo ainda, mas segundo relatos da imprensa norte-americana, o time de Ohio irá pagar US$ 18 milhões ao tricolor paulista, cerca de R$ 97 milhões.

Com 22 gols em 44 jogos na temporada, Brenner era visto como um dos futuros grandes atacantes do Brasil e chegou a ser sondado pelo futebol europeu, com clubes como Atalanta e Ajax como potenciais destinos. Uma ida a MLS para um atleta tão promissor é algo inédito no futebol brasileiro.

O contrato de Brenner com o São Paulo ia até dezembro de 2022.

Para o São Paulo, os quase R$ 100 milhões da venda vêm em um momento bom para o clube, que vive crise financeira, sem possibilidade de grandes contratações e precisa de recursos no início da gestão de Júlio Casares.

O FC Cincinnati começou a jogar na MLS em 2018 e irá abrir um novo estádio na próxima temporada. O time chegou a cogitar a contratação de Lincoln, do Flamengo.