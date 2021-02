São Paulo confirma a venda de Brenner para o FC Cincinnati

O São Paulo confirmou, nesta sexta-feira (5), a venda do atacante Brenner para o FC Cincinnati, clube dos Estados Unidos. O atleta, que nem sequer esteve nos treinamentos desta sexta, já não estará disponível para o jogo contra o Ceará, às 21h da próxima quarta-feira (10), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a venda do centroavante tricolor para o time americano, o São Paulo abre as portas para o mercado da MLS (Major League Soccer, principal campeonato de futebol dos EUA), uma vez que a equipe brasileira iniciará uma parceria com o FC Cincinnati, contando, inclusive, com o intercâmbio de atletas a partir da próxima temporada.

Com o valor total de R$ 81 milhões a serem pagos ao São Paulo, a venda de Brenner é a maior da história de um jogador de um clube da América do Sul para um clube norte-americano. Além do dinheiro, o Tricolor ainda terá uma porcentagem dos direitos do atleta.

HISTÓRIA DESDE A BASE

Aos 11 anos de idade, Brenner ingressou no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia. No Sub-17, foi campeão e artilheiro, sendo promovido para a equipe profissional em 2017, ano de sua estreia, no dia 21 de junho, aos 17 anos, contra o Athletico Paranaense.

O primeiro gol do atacante foi justamente na última partida do time naquele ano, no jogo que marcou a despedida de Lugano dos gramados, um empate com o Bahia, por 1 a 1, diante de 60 mil torcedores no Morumbi.

Brenner foi emprestado ao Fluminense em 2019, onde trabalhou com o técnico Fernando Diniz, que, ao assumir o São Paulo, o reintegrou ao grupo são-paulino em 2020.

Nesta temporada, a melhor em números de sua carreira pelo São Paulo, o jogador balançou as redes 22 vezes e deu quatro assistências.

O centroavante deixa o Tricolor aos 21 anos, com 74 jogos e 27 gols.