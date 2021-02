São Paulo encerra mês trágico com 2 pontos, série negativa que não acaba e até Libertadores ameaçada

Janeiro acabou neste domingo (31). E essa é uma excelente notícia para o São Paulo e seu torcedor.

O Tricolor entrou no primeiro mês de 2021 com uma boa vantagem de sete pontos na liderança do Campeonato Brasileiro e na contagem regressiva para sair da fila de títulos, que aflige o Morumbi desde 2012.

Trinta e um dias depois, o time vive (mais) uma crise, após uma sequência de seis resultados negativos que o derrubaram do primeiro para o quarto lugar da Série A, numa distância de pontos que pode aumentar se o Flamengo vencer o Sport nesta segunda-feira (1), na Ilha do Retiro.

A queda brusca do São Paulo tem várias explicações: a abalo psicológico após a eliminação na Copa do Brasil, a má fase técnica dos principais jogadores do time e até resquícios de problemas desde a discussão entre Fernando Diniz e Tchê Tchê, na derrota para o Red Bull Bragantino.

Mas tudo isso reflete diretamente nos resultados. Em janeiro, o Tricolor disputou seis partidas, ou seja, 18 pontos. Venceu somente dois, nos empates contra Athletico-PR, na Arena da Baixada, e Coritiba, no Morumbi. No mais, perdeu para Braga, Santos (com reservas), Internacional (goleada por 5 a 1) e agora Atlético-GO.

A título de comparação, todos os principais concorrentes ao título tiveram melhor desempenho no mês. O Inter somou 18 pontos, o Atlético-MG fez 11, o Flamengo conseguiu 9.

Os maus resultados praticamente tiraram o time da briga pelo título brasileiro. Se matematicamente ainda é possível alcançar o Inter, a diferença de sete pontos entre os times, faltando cinco rodadas em disputa, não parece mais alcançável.

O foco agora é, no mínimo, garantir uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores, o que também pode ficar ameaçado se a crise persistir.

Hoje, quem fecha a zona de classificação ao torneio é o Grêmio, sétimo colocado, com 52 pontos (o G-6 virou G-7 após o Palmeiras conquistar a Libertadores e pode até virar G-8 dependendo do resultado na Copa do Brasil). O São Paulo soma 58.

A equipe paulista tem dez dias até o próximo desafio, contra o Ceará, no Morumbi. Depois, encara, pela ordem: Grêmio, Palmeiras, Botafogo e Flamengo para encerrar a temporada.