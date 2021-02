São Paulo projeta dispensa de pelo menos 70 jogadores e economia grande em salários, diz Nicola

A demissão de Fernando Diniz e a saída de Raí são as primeiras de muitas mudanças que a nova diretoria do São Paulo planeja para as próximas semanas, já pensando no futuro.

Um dos passos da gestão Julio Casares é reduzir drasticamente o número de jogadores vinculados ao clube, a ponto de dispensar pelo menos 70 atletas que estão sob contrato e não serão aproveitados.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A informação é do jornalista Jorge Nicola, em seu blog no portal “Yahoo!”.

De acordo com Nicola, o São Paulo possui hoje cerca de 120 atletas, dos quais a maioria, obviamente, está ou emprestada a outros clubes ou a serviço das categorias de base. A lista possui jogadores a partir de 16 anos, mas que já assinaram contratos profissionais.

Entre os nomes dessa extensa relação, e que provavelmente não fazem parte dos planos do São Paulo para o futuro, estão o goleiro Jean (Atlético-GO), o volante Hudson (Fluminense) e os atacantes Everton Felipe (Atlético-GO) e Marcos Calazans (CRB).



1 Relacionado

Quem analisará a situação dos atletas é o chamado Comitê Avançado de Futebol (CAF), criado pelo cartola como órgão consultivo e formado por quatro conselheiros e três ex-jogadores. Os nomes mais cotados para participar do grupo são Kaká, Zetti e Edmilson.

O comitê se reúne pela primeira vez na próxima segunda-feira (8) para iniciar a discussão. Depois, um relatório deve ser repassado a Rui Costa, contratado como novo executivo e responsável pelos assuntos relacionados ao futebol principal.

Nem o São Paulo tem ideia de quanto dinheiro economizará se de fato conseguir se livrar da maioria desses contratos. Existe até a possibilidade de realocar os custos com jogadores não aproveitados em contratações de reforços para a temporada 2021.