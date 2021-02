SBT esmaga a concorrência e vê audiência do sábado dobrar com final da Libertadores · .

O SBT levou a melhor na disputa pela audiência no último sábado (30) com a transmissão da final da Taça Libertadores da América. A emissora esmagou a concorrência exibindo o jogo entre Santos e Palmeiras, viu a audiência dobrar e registrou 25,3 pontos de média na Grande São Paulo entre 17h e 19h, quando a partida foi ao ar.

A partida ainda atingiu picos de 31,1 pontos. Na mesma faixa de horário, o Caldeirão do Huck, da Globo, obteve média de 11,9 pontos, com três interrupções dos toques do Big Fone, do BBB21. Já o Cidade Alerta, da Record, marcou apenas 3,8 pontos de média.

A emissora de Silvio Santos fez graça com a concorrente durante o pré-jogo, com direito a um telefone público batizado como Arena Fone no palco do Arena SBT. Benjamin Back atendeu o aparelho para falar com Ronaldo Nazário, que forneceu uma análise sobre a partida para os espectadores.

Veja abaixo as audiências de sábado, 30 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 12,8 Como Será? 4,0 É de Casa 5,4 SP1 12,4 Globo Esporte 13,5 Jornal Hoje 12,6 Sessão de Sábado: A Bela e a Fera 13,4 Caldeirão do Huck 11,9 BBB21 – Big Fone 12,4 Flor do Caribe 14,1 SP2 19,2 Haja Coração 21,8 Jornal Nacional 23,2 A Força do Querer 25,4 Altas Horas 11,7 Supercine: Um Suburbano Sortudo 8,2 Corujão 1: Regressão 4,9 Corujão 2: Prova de Coragem 3,9 Corujão 3: Minha Irmã Invisível 3,6 Média do dia (7h/0h): 5,0 Religioso 0,6 Brasil Caminhoneiro 1,6 Fala Brasil Especial 4,6 Escola do Amor 2,3 Religioso 2,3 Balanço Geral Especial 5,6 Cine Aventura: Resident Evil 6 – O Capítulo Final 4,2 Cidade Alerta 3,8 Jornal da Record 6,4 Gênesis – Melhores Momentos 8,0 Tela Máxima: Anaconda 2 – A Caçada pela Orquídea Sangrenta 6,7 Bates Motel 3,8 Fala que Eu te Escuto 1,7 Igreja Universal do Reino de Deus 0,7

Média do dia (7h/0h): 8,2 Sábado Animado 3,5 The Thundermans 5,5 Programa Raul Gil 3,6 Arena SBT 6,3 Final da Libertadores: Palmeiras x Santos 25,3 SBT Brasil 7,8 Chiquititas 6,8 Máquina da Fama 4,1 Fábrica de Casamentos 4,6 Notícias Impressionantes 2,6 Arqueiro 2,3 Jornal da Semana SBT 2,3

Fonte: Emissoras