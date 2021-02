‘Se não vão na do Beckham, por que vêm aqui?’

Rio Ferdinand revelou que já passou alguns apuros com a torcida do Manchester United, que foi até a casa do zagueiro para pressioná-lo a renovar o contrato com os Red Devils, em 2005.

“Eu estava em minha casa um dia e, de repente, a campainha tocou. Alguém colocou a mão na câmera, então eu não pude ver quem era. Havia cerca de 10 ou 15 pessoas com máscaras de esqui e moletons com capuz”, disse Ferdinand em seu canal do YouTube.

O jogador ficou surpreso e pensou que seria assaltado até perceber que se tratava de torcedores do clube que cercavam a sua residência. “Pensei: ‘Eles vieram me roubar?’ Felizmente, um deles gritou: ‘Assine o contrato!'”, revelou.

Ferdinand entendeu o motivo dessa visita inesperada. À época, o zagueiro estava negociando a permanência em Old Trafford.

” Senti-me mais confortável em saber que se tratava de futebol, mas eu disse a eles: ‘Por que vocês vêm à minha casa? Se eu seguisse suas esposas, esperasse do lado de fora com meus colegas de time, vocês gostariam? Vocês ficariam felizes? Não. Portanto, não venha para a minha casa. Se você não vai para a casa de Beckham ou Roy Keane, por que vem aqui? O que há de errado com vocês?'”

Ferdinand renovou contrato com o United e virou um dos maiores ídolos da história do clube.