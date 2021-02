Sea of Thieves: novo modo performance entrega 120 fps no Series X

O estúdio Rare lançou a atualização da primeira temporada de Sea of Thieves, que chega trazendo inúmeras novidades e melhorias para os jogadores. Dentre os grandes destaques, chama a atenção o novo modo performance do game, que entrega 120 fps no Xbox Series X.

Na nota de lançamento, a desenvolvedora comunicou que os jogadores do Xbox Series X poderão habilitar o modo performance em televisores e monitores com resolução de 1080p, completando que em alguns casos onde o equipamento não suportar 120Hz e HDR simultâneo será necessário desativar a função do alcance dinâmico.

O patch de temporada de Sea of Thieves também traz bastante conteúdo para todos, adicionando eventos de jogo, uma colaboração em cosméticos e roupas com o Ano Novo Lunar, e vários outros conjuntos de itens e acessórios de personalização. Alterações na jogabilidade foram confirmadas, com correções pontuais na comunicação em equipes e sugestões de tamanho da tripulação recomendado.

Segundo a Rare, uma enorme listagem de bugs e falhas envolvendo crashes, tela preta, hitbox, coleta de itens, hud, combate e level design foi corrigida e melhorada em alguns aspectos, e você pode conferir na íntegra todas as otimizações através da página oficial do patch.

O Passe de Batalha da temporada será gratuito, mas terá microtransações nas lojas do jogo. Já o progresso será limitado a 100 níveis de renome, com os exploradores adquirindo recompensas mais valiosas à medida que atingem níveis maiores.

Sea of Thieves está disponível para Xbox One, Xbox Series S/X e PC.