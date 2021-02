‘Segue tudo normal no Rio’

Nesta quinta-feira, o Flamengo recebeu o Vasco, no Maracanã, e venceu por 2 a 0. Autor do primeiro gol, o atacante Gabigol usou as redes sociais para provocar o rival após a partida.

Através de seu Twitter, Gabriel Barbosa postou uma foto comemorando a penalidade convertida e a legenda “segue tudo igual no Rio de Janeiro”, acompanhada de dois corações rubro-negros.

Além de Gabigol, quem fez o outro gol da vitória foi o ‘Rei dos Clássicos’, Bruno Henrique, que também provocou o grande rival.

Com o resultado, a equipe comandada por Rogério Ceni vai a 64 pontos e agora está apenas 2 atrás do Internacional, que empatou por 0 a 0 com o Athletico-PR, também nesta quinta.