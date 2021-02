Segunda temporada de Bridgerton já tem data para ser gravada; saiba quando · .

Depois de bater o recorde de lançamento original mais visto da Netflix, a série Bridgerton já tem data para levar seu elenco de volta aos estúdios. Os novos episódios do drama produzido por Shonda Rhimes (de Grey’s Anatomy) começam a ser gravados em 1º de março no Reino Unido.

Disponibilizada no Natal do ano passado, Bridgerton foi vista por 82 milhões de lares no mundo todo nas quatro primeiras semanas, segundo dados divulgados pela própria Netflix. A plataforma de streaming conta como público quem assistiu a pelo menos dois minutos de uma produção –ou seja, não dá para afirmar que esses 82 milhões acompanharam a temporada inteira.

Segundo o site Production List, que monitora o andamento dos trabalhos em séries e filmes, os atores do dramalhão histórico recomeçam seus trabalhos logo no primeiro dia de março. É muito antes do que previa a estrela Phoebe Dynevor, que disse ao site Deadline que não imaginava o retorno das gravações tão cedo por causa da pandemia do novo coronavírus.

“É uma série com muitas cenas de intimidade, e eu não acho que seja possível gravarmos nessas circunstâncias. São tantos figurantes e tantas pessoas na equipe. Não imagino como gravar respeitando os protocolos da Covid-19 sem sermos imunizados com uma vacina antes”, declarou ela.

Como o . adiantou após a renovação da atração, a nova leva de episódios tirará o foco de Daphne (Phoebe Dynevor) e colocará Anthony (Jonathan Bailey) como o novo protagonista.

O destaque para o irmão mantém a mesma sequência escrita por Julia Quinn nos livros que inspiraram a série. Em O Visconde que Me Amava, segundo capítulo da obra, o rapaz assume o eixo principal da história com suas desventuras amorosas.

[Atenção: Spoilers dos livros de Bridgerton a seguir]

Para quem leu os livros de Julia, o caminho a ser seguido na série pode parecer conhecido, mas a adaptação do showrunner Chris Van Dusen ampliou a participação de certos personagens e criou outros que não existiam no original, então ainda podem surgir detalhes inéditos para todo o público.

Essas novidades podem influenciar diretamente no arco de Anthony no próximo ano. Enquanto a primeira temporada mostrou o primogênito dos Bridgerton sofrendo por não poder ficar com Sienna (Sabrina Bartlett), a mulher que ele amava, nos livros a personagem não tem a mesma importância e sequer o mesmo nome –ela é chamada de Maria na obra.

A principal semelhança entre a história original e a adaptação de Van Dusen é a recusa do personagem em se casar. Nos livros, Anthony sofre com o trauma da perda do pai –morto ainda jovem– e teme pela própria vida quando começa a se aproximar da idade com a qual o antigo visconde deixou sua mãe viúva.

Para o rapaz, que viu de perto o sofrimento da mãe mais do que os outros irmãos, não a existe a possibilidade de fazer com que uma pessoa também sofra dessa maneira por ele. É por isso que Anthony faz a escolha de ter apenas relações casuais e limitadas –até conhecer Kate Sheffield, descrita nos livros como “a mulher mais intrometida que já existiu em um baile de Londres”.

Assim como O Duque e Eu narrou o romance de Daphne e Simon (adaptado na primeira temporada), O Visconde que Me Amava é centrado na história de Anthony e em sua aproximação com Kate. No início, a moça entra na jogada para tentar livrar a irmã, Edwina, das garras do visconde, mas é ela quem acaba caindo nos encantos do novo protagonista.

Como Shonda Rhimes, produtora executiva da atração, gosta de um bom drama –os fãs de Grey’s Anatomy que o digam– é bem possível que a adaptação do romance entre os dois não seja tão fiel, com algum percalços aparecendo pelo caminho. Quem sabe até Sienna reapareça para bagunçar a cabeça de Anthony?

A segunda temporada de Bridgerton ainda não tem previsão de estreia. Mas, com as gravações marcadas para começarem em março, parece difícil que os novos episódios cheguem ao streaming ainda neste ano. Relembre o trailer da primeira temporada de Bridgerton: