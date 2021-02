Seleção dos mais valiosos do Mundial supera R$ 4 bilhões e só tem jogadores do Bayern

O Mundial de Clubes começa nesta quinta-feira (4), com dois jogos que definirão os rivais dos favoritos Palmeiras e Bayern de Munique – que só entram em campo domingo (7) e segunda (8), respectivamente.

Na busca do título no Catar, porém, o campeão brasileiro da Conmebol Libertadores terá que superar uma equipe que impõe respeito também na avaliação de mercado de seus jogadores, nos números do site especializado “Transfermarkt”.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Segundo a avalição do veículo, uma seleção formada pelos jogadores de maior valor em suas posições só teria nomes da equipe bávara. O valor total do time é de 656 milhões de euros (mais de R$ 4,2 bilhões na cotação atual).

A escalação bilionária teria: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Niklas Sule, David Alaba, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Muller, Serge Gnabry, Leroy Sané e Robert Lewandowski.

O maior valor é de Gnabry, atacante de 25 anos, avaliado em 90 milhões de euros (R$ 580,5 milhões), seguido por Kimmich (85 milhões de euros ou R$ 548 milhões) e Davies (80 milhões de euros, R$ 516 milhões).

Imaginando um banco de reservas, o jogador do Palmeiras mais bem avaliado é Gabriel Veron, em 25 milhões de euros (R$ 161 milhões). Na disputa por uma vaga pelo lado no ataque, ele ainda perderia para Kingsley Coman, também do Bayern (40 milhões de euros, R$ 258 milhões), mas superaria Douglas Costa (20 milhões de euros, R$ 129 milhões).

Além de Veron, apenas um outro jogador do Palmeiras chega em avaliação na casa dos 10 milhões de euros no Transfermarkt, Gabriel Menino, exatamente com essa cifra de cotação – equivalente a mais de R$ 64 milhões.

Nos outros clubes participantes do Mundial, o nome mais valioso é do ex-palmeirense Dudu, do Al Duhail, do Catar: 12 milhões de euros, R$ 77,4 milhões. Depois, aparece Leonardo Fernández, meia uruguaio do Tigres-MEX (7,5 milhões de euros, R$ 48,3 milhões).