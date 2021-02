Sem acordo com a Globo, Fórmula 1 será exibida na Band até 2022 · .

Sem entrar em um novo acordo com a Globo, a Liberty Media, dona da principal categoria do automobilismo mundial, fechou os direitos de transmissão da Fórmula 1 com a Band. O contrato deve ser assinado ainda nesta sexta (5), e a emissora exibirá as corridas nas duas próximas temporadas, 2021 e 2022.

A informação foi dada em primeira mão pelo Meio & Mensagem. Fontes do . afirmam que o acerto só depende dos advogados e dos trâmites contratuais. Em nota, a emissora afirmou que está negociando os direitos de transmissão da categoria assim como outras empresas, mas ainda não confirmou a assinatura do contrato.

“A Band afirma que, a exemplo de outras emissoras, também está mantendo contato com a Fórmula 1, mas não há nenhum contrato assinado por enquanto. As negociações estão acontecendo”, diz o comunicado enviado à reportagem.

Detentora dos direitos da Stock Car, a Band já tem um histórico com a Fórmula 1 por ter transmitido algumas temporadas da modalidade nos anos 1980.

Nos últimos 40 anos a Fórmula 1 foi exibida pela Globo, mas a líder de audiência optou por não manter o contrato com a Liberty Media no ano passado. O principal motivo para o vínculo não ter sido renovado foi o valor pedido pela dona dos direitos. A Globo não aceitou pagar o que pediu a empresa norte-americana, fez outras propostas, mas a negociação não avançou.

“Como parte da revisão de seu portfólio de direitos, um dos maiores entre emissoras de TV do mundo, a Globo optou por não renovar os direitos de transmissão da Fórmula 1 a partir de 2021. Mesmo sem a transmissão das corridas, a Globo continuará a fazer a cobertura da categoria em suas diversas plataformas”, informou a emissora em agosto de 2020.

Após a desistência da Globo, a Fórmula 1 chegou a ser negociada com a TV Cultura e SBT. A Liberty também pretende lançar no Brasil sua própria plataforma de streaming, a F1TV Pro, já disponível em outros países.