Sem Fórmula 1, Globo dispensa Mariana Becker após 26 anos · .

Sem os direitos de transmissão da Fórmula 1, que será exibida na Band nas próximas duas temporadas, a Globo decidiu dispensar a repórter Mariana Becker. A jornalista ficou na emissora durante 26 anos. Ela era correspondente na Europa na cobertura da principal categoria do automobilismo mundial.

A informação foi divulgada primeiramente pelo UOL Esporte e confirmada ao . com a Globo. “Com o término do contrato, em dezembro de 2020, a Globo e a jornalista Mariana Becker encerraram seu vínculo de trabalho”, comunicou em nota a emissora.

A líder de audiência deixará de transmitir a Fórmula 1 após 40 anos. A emissora não renovou o contrato com a Liberty Media no ano passado. O principal motivo para o vínculo não ter sido renovado foi o valor pedido pela dona dos direitos. A Band entrou na disputa e fechou acordo com a empresa norte-americana.

Natural de Porto Alegre (RS), Mariana Becker tem 49 anos e trabalhou os últimos 13 na cobertura da Fórmula 1, viajando para os países em que acontecem os Grandes Prêmios. Atualmente, a jornalista mora em Mônaco.

Antes de se tornar a cara da Globo na Fórmula 1, a repórter cobriu futebol, surfe e outras modalidades esportivas. A gaúcha estava na emissora desde 1995 e era muito elogiada pelos colegas e fãs da categoria pelo trabalho realizado nas corridas ao redor do mundo. Alguns já fizeram apelo nas redes sociais para a jornalista se transferir para a Band e continuar cobrindo as provas.

Poliglota, Mariana fala, além de português, inglês, francês e espanhol e se acostumou a realizar as entrevistas com os pilotos em suas línguas nativas. Recentemente, a profissional recebeu uma pequena homenagem durante a transmissão do treino do Grande Prêmio de Eifel, em Nurburgring, na Alemanha.

A repórter chegou a falar a quatro idiomas diferentes enquanto realizava entrevistas ao vivo com alguns pilotos no Grande Prêmio da Toscana e foi elogiada nas redes sociais.

Antes de Mariana, Tino Marcos, outro repórter experiente e de longa data na Globo também anunciou sua saída da emissora nesta semana. Ele deixou a emissora após 35 anos de casa.