Sem Luiz Adriano e Rony, corpo técnico da Conmebol divulga seleção da Libertadores com domínio brasileiro

Após a Conmebol divulgar o time do ano na Copa Libertadores, foi a vez da entidade soltar a melhor equipe na análise de seu corpo técnico. Sem Rony e Luiz Adriano, o Palmeiras ainda dominou a seleção junto com Santos e River Plate.

Com quatro jogadores do Verdão, três do Peixe, três do River e apenas um do Boca Juniors. Destaque da equipe alviverde, Rony ficou de fora da seleção junto com o atacante Luiz Adriano. Carlitos Tévez foi o único representante xeneize.

Os três jogadores do Santos – Lucas Veríssimo, Soteldo e Marinho conseguiram carimbar presença nas duas equipes da Conmebol. Do lado Millonario, Montiel, Enzo Pérez e Borré formaram a equipe.

O corpo técnico da Conmebol é formado pelo brasileiro e ex-jogador do Palmeiras César Sampaio junto a outros nomes: Nery Pumpido, Gerardo Pelusso, Diego Gavilán, Faryd Mondragón, Francisco Maturana, Dorival Silvestre, Daniel Bañales.

El Grupo de Estudio Técnico de la CONMEBOL presenta: el equipo ideal de la CONMEBOL @Libertadores 2020 ✨🔝 🔗 https://t.co/GwZBy092L1#CreeEnGrande #GloriaEterna pic.twitter.com/RVk5hVOtby — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 3, 2021

A seleção final da Libertadores é formada por: Weverton; Montiel, Lucas Veríssimo, Gustavo Gómez e Viña; Gabriel Menino, Enzo Pérez e Soteldo; Marinho, Tévez e Borré.