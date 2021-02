Sem Neymar, Mbappé faz golaço, PSG vence lanterna Nimes e segue na cola dos líderes da Ligue 1

Sem poder contar com Neymar, suspenso, o Paris Saint-Germain venceu o lanterna Nimes por 3 a 0 nesta quarta-feira, em duelo válido pela 23ª rodada da Ligue 1, o Campeonato Francês.

Mesmo sem o brasileiro, que recentemente renovou por quatro anos com o clube francês, o PSG contou com uma boa atuação de Mbappé, que fez um dos gols, chegando a 15 no torneio, se isolando ainda mais na artilharia da competição.

O gol de Mbappé, que acertou um belo chute de fora da área, veio aos 23 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo, Di María abriu o placar aos 18 minutos, enquanto Sarabia ampliou aos 36.

Apesar do placar, o PSG chegou a passar por apuros durante a partida, especialmente no segundo tempo, antes do terceiro gol. O Nimes chegou a assustar em várias ocasiões e chutou um total de 16 bolas a gol na partida.

Mas o PSG, que chutou só duas vezes ao gol rival na partida, foi mais efetivo e foi para casa com os três pontos.

Com o resultado, o PSG segue em terceiro na Ligue 1, mas vai aos 48 pontos e não deixa Lyon (49) e Lille (51), ambos venceram nesta rodada, dispararem.

Já o Nimes segue na lanterna com 15 pontos.

No domingo, o Paris Saint-Germain vai a Marselha enfrentar o Olympique na próxima rodada da competição.

PARIS SAINT-GERMAIN 3 X 0 NIMES

GOLS: Di Maria, Sarabia e Mbappé

NIMES: Reyner; Burner, Briancon, Miguel, Meling; Cubas, Ferhat, Fomba, Ahlinvi, Ripart, Duljevic Técnico: Jérôme Arpinon

PSG: Sergio Rico; Dagba, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe e Bakker (Kurzawa); Leandro Paredes (Pereira),Idrissa Gueye, Ángel Di María (Rafinha) e Pablo Sarabia; Kylian Mbappé (Icardi) e Kean (Draxler) Técnico: Mauricio Pochettino