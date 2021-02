Sem recuperação adequada, Ansu Fati sofre nova cirurgia no joelho

Ansu Fati passou por uma nova cirurgia no joelho esquerdo há duas semanas, segundo a TV3. Depois da primeira operação, a recuperação não estava avançando de maneira adequada e então os médicos decidiram pela nova intervenção.

Ainda segundo o canal espanhol, a evolução após a segunda operação também não está sendo boa. Uma terceira cirurgia não está descartada.

O jovem atacante do Barcelona se lesionou no dia 7 de novembro do ano passado, em partida contra o Real Bétis pelo Campeonato Espanhol. O jogador sofreu uma ruptura do menisco interno do joelho esquerdo. O prazo inicial para a recuperação era de quatro meses. Atualmente, a previsão para a volta aos gramados está indefinida.