Sergio Rubens Abib Filho fatura Copa Ouro no Torneio de Verão em São Paulo

Nessa quinta-feira, a Copa Ouro Gauss Capital, a 1.35m, foi a principal disputa da 1ª Etapa do 33º Torneio de Verão, no Clube Hípico de Santo Amaro. Dos 40 conjuntos somente quatro foram ao desempate idealizado pelo course-designer internacional Gabriel Malfati. Com mais um percurso limpo, em 37s97, sagrou-se campeão o paranaense Sergio Rubens Abib Filho montando Xareu das Cataratas.

Sempre competitivo, Lucio Osório, mineiro que defende São Paulo, montando MDF Quenia, garantiu o vice-campeonato mesmo com um tropeço no decorrer do percurso, pista limpa, em 38s14. A 3ª colocação ficou com Luiz Felipe Silveira montando Luck Point do Cach que zerou em 43s19, seguido por Patrick da Motta Abrahão com Cassino Royale, oito pontos, 36s12, ambos por São Paulo.



(Foto: Divulgação/Luis Ruas)

Outros dois conjuntos com melhor tempo entre 11 com apenas derrube fecharam o pódio na 5ª e 6ª colocação: Henrique de Toledo Lorenzo com Belt Chipri, por São Paulo, e Luiggi Crosara Lettieri Gracindo montando Quivala, representando Brasília.

Nessa sexta-feira, o GP Clássico Isec, a 1.45m, encerra a competição a partir das 16 horas (de Brasília). Com retorno a fase amarela de contenção à Covid-19 na capital paulista, a 2ª Etapa do Torneio Verão foi reagendada de quarta-feira a domingo, 11 a 14 de fevereiro, e vai contar com 32 provas de 1 a 1.45m. O evento segue rígidos protocolos sanitários.