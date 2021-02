Série mais vista da TV paga, Yellowstone viaja no tempo em spin-off · .

A série Yellowstone, estrelada por Kevin Costner e que superou The Walking Dead como a atração mais vista da TV paga nos Estados Unidos, vai ganhar o seu primeiro spin-off. Y: 1883 vai viajar no tempo para mostrar as origens do rancho que dá nome à atração mais de um século atrás.

A prévia do novo drama será exibida durante o Super Bowl, neste domingo (7), um dos intervalos mais caros da TV mundial. Criador da série original, Taylor Sheridan também estará envolvido em Y: 1883. O executivo assinou novo contrato com a ViacomCBS em que se compromete a desenvolver conteúdo exclusivo para os canais do conglomerado, como Paramount Network, a rede CBS e o novo streaming Paramount+.

Em Yellowstone, Kevin Costner interpreta o caubói John Dutton. A família dele é dona de um rancho desde 1886, e atualmente o local se tornou o maior dos EUA. Ele tem quatro filhos e muitos inimigos de olho em um pedaço do enorme terreno.

Já Y: 1883 vai mostrar os antepassados da família Dutton embarcando em uma jornada através das pradarias dos Estados Unidos em direção a áreas ainda pouco exploradas.

“É uma recontagem da expansão para o Oeste e um estudo intenso de como uma família foge da pobreza em busca de um futuro melhor na terra prometida da América, o Estado de Montana”, define o comunicado à imprensa.

A terceira temporada de Yellowstone teve a estreia com mais público de uma série na TV paga em dois anos: um recorde de 6,5 milhões de espectadores assistiram ao episódio ao vivo ou até três dias depois de sua exibição original. No Brasil, os episódios do terceiro ano estreiam no Paramount+.