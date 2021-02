Séries na Semana: Amigas Para Sempre e Cidade Invisível são destaques

Nesta semana, a Netflix apresenta aos seus assinantes a série brasileira Cidade Invisível, protagonizada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini.

A produção de suspense e fantasia terá uma abordagem diferente dos mitos do folclore brasileiro, contando com uma boa mistura de elementos sobrenaturais em sua narrativa. A estreia está marcada para a sexta-feira (5).

Antes disso, na quarta-feira (3), a plataforma de streaming lançará Firefly Lane (Amigas para sempre, em português), que tem as atrizes Katherine Heigl e Sarah Chalke como protagonistas.

A trama é baseada no romance homônimo de Kristin Hannah e conta a história de duas amigas quase inseparáveis que precisam superar diversos desafios juntas.

Um outro destaque é a estreia de The Equalizer, série da CBS com Queen Latifah. A produção de ação e suspense, baseada na franquia de sucesso de mesmo nome, será exibida logo após o Super Bowl no próximo domingo (7) e promete captar um grande público.

The Good Doctor entra para mais um hiato e retorna apenas no dia 15 de fevereiro com o 9º episódio de sua 4ª temporada. O mesmo ocorre com as séries NCIS, FBI, FBI: Most Wanted, The Rookie e Charmed. Vale destacar, no entanto, que na semana que vem novos episódios serão exibidos para seguir com as respectivas temporadas de cada uma dessas séries.

Já S.W.A.T. e SEAL Team, da CBS, entram em hiato sem data de retorno marcada até o momento. E Shameless, da Showtime, exibe o próximo episódio de sua 11ª temporada em 14 de fevereiro.

Confira abaixo a programação completa de todas as Séries na Semana.

Segunda-feira (01/02)

9-1-1 — episódio inédito (4×3).

9-1-1: Lone Star — episódio inédito (2×3).

All American — episódio inédito (3×3).

Terça-feira (02/02)

Expresso do Amanhã — episódio inédito na Netflix (2×2).

Black-ish — episódio inédito (7×8).

Mixed-ish — episódio inédito (2×2).

The Resident — episódio inédito (4×4).

Prodigal Son — episódio inédito (2×4).

Big Sky — episódio inédito (1×7).

Two Sentence Horror Stories — episódios inéditos (3×7).

Zoey e sua Fantástica Playlist — episódio inédito (2×5).

Kid Cosmic — estreia da 1ª temporada na Netflix.

Mighty Express — estreia da 2ª temporada na Netflix.

Quarta-feira (03/02)

The Expanse encerra sua 5ª temporada na Amazon Prime Video. (Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

The Expanse — episódio inédito no Amazon Prime Video (5×10), season finale.

Amigas Para Sempre — estreia da 1ª temporada na Netflix.

Resident Alien — episódio inédito (1×2).

Chigago Fire — episódio inédito (9×5).

Chicago Med — episódio inédito (6×5).

Chicago PD — episódio inédito (8×5).

For Life — episódio inédito (2×7).

Nancy Drew — episódio inédito (2×3).

Call Your Mother — episódio inédito (1×4).

Quinta-feira (04/02)

Riverdale — episódio inédito (5×3).

Legacies — episódio inédito (3×3).

The Stand — episódio inédito (1×8).

Call Me Kat — episódio inédito (1×6).

Last Man Standing — episódio inédito (9×6).

Grown-ish — episódio inédito (3×11).

Mr. Mayor — episódio inédito (1×6).

Walker — episódio inédito (1×3).

Death in Paradise — episódio inédito (10×5).

Sexta-feira (05/02)

Série brasileira Cidade Invisível estreia na Netflix. (Reprodução)Fonte: Netflix

WandaVision — episódio inédito no Disney+ (1×5).

Cidade Invisível — estreia da 1ª temporada na Netflix.

Hache — estreia da 2ª temporada na Netflix.

Servant — estreia da 2ª temporada na Apple TV+ (2×4).

Dickinson — episódio inédito na Apple TV+ (2×7).

The Blacklist — episódio inédito (8×5).

MacGyver — episódio inédito (5×7).

Blue Bloods — episódio inédito (11×6).

Acampados — episódio inédito (5×4).

A Discovery of Witches — episódio inédito (2×5).

Not Going Out — episódio inédito (11×5).

RuPaul’s Drag Race — episódio inédito (13×6).

Domingo (07/02)

The Equalizer estreia no próximo domingo (7), após o Super Bowl na CBS. (Reprodução)Fonte: CBS

The Equalizer — estreia da 1ª temporada na CBS.

Batwoman — episódio inédito (2×4).

American Gods — episódio inédito (3×5).

The Watch — episódio inédito (1×7).

The Devil Punisher — episódio inédito na Netflix (1×16).

Your Honor — episódio inédito (1×9).

Bridge and Tunnel — episódio inédito (1×3).

Não se esqueça de comentar qual é a série a que você mais quer assistir nesta semana.