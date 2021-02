Seteq atualiza quadro com novas oportunidades de Emprego

Cargo Escolaridade Vagas Atendente do Setor de Frios e Laticínios Fundamental Completo 1 Gesseiro Plaqueiro Fundamental Completo 3 Técnico de Enfermagem Médio Completo 1 Assistente de Vendas Superior Incompleto (ADM) 1 Consultor de Vendas Médio Completo 1 Operador de Caixa Superior Incompleto (ADM) 1 Operador de Negócios Superior Incompleto (ADM) 1 Recepcionista Atendente Médio Completo 1 Auxiliar de Contas a Pagar Médio Completo 1 Auxiliar de Linha de Produção Médio Completo 1 Auxiliar Operacional de Logística Médio Completo 2 Coordenador de Restaurante Superior Completo (ADM) 1 Gesseiro Médio Completo 1 Lubrificador de Máquinas Médio Completo 3 Mecânico de Automóvel Fundamental Completo 1 Torneiro Mecânico Médio Completo 1 Ajudante de Serralheiro Fundamental Completo 1 Armazenista Fundamental Completo 5 Auxiliar de Mecânico de Autos Fundamental Completo 1 Auxiliar de Técnico de Eletrônica Médio Completo 1 Churrasqueiro Não Exigida 1 Costureira de Máquinas Industriais Fundamental Completo 1 Cozinheiro Geral Não Exigida 2 Duteiro Médio Incompleto 1 Encanador Industrial Médio Completo 1 Encarregado de Tesouraria Médio Completo 1 Estoquista Médio Completo 1 Impressor de Máquina Ofsete Médio Completo 1 Mecânico de Automóvel Não Exigida 2 Mecânico de Automóvel Médio Completo 2 Mecânico de Manutenção de Automóveis Fundamental Completo 2 Mecânico de Refrigeração Médio Completo 1 Motorista de Caminhão (caminhão coleta de lixo) Médio Completo 1 Pedreiro de Manutenção e Conservação Não Exigida 1 Pintor de Estruturas Metálicas Fundamental Completo 1 Pizzaiolo Fundamental Completo 1 Técnico em Segurança do Trabalho Médio Completo 2 Vendedor Interno Médio Completo 1 Cozinheiro de Restaurante Fundamental Completo 1 Instrutor de Auto Escola Fundamental Completo 1 Técnico de Refrigeração (Instalação) Fundamental Incompleto 1 Assistente de Laboratório Industrial Médio Completo 2 Caldereiro de Manutenção Médio Completo 2 Mecânico de Equipamentos Industriais Médio Completo 1 Mecânico de Refrigeração Médio Completo 2 Operador de Utilidades no Tratamento de Água e Efluentes Médio Completo 1 Representante Comercial Autônomo Médio Completo 1 Serralheiro Médio Completo 2 Açougueiro Médio Completo 1 Auxiliar de Cozinha Médio Completo 1 Camareira de Hotel Médio Incompleto 1 Cozinheiro de Restaurante Médio Incompleto 1 Garçom Médio Incompleto 1 Maître Médio Completo 1 Assistente de Vendas Médio Completo 1 Vendedor Pracista Médio Completo 1 Açougueiro Fundamental Incompleto 1 Atendente de Farmácia – Balconista Médio Completo 1 Auxiliar Financeiro Médio Completo 1 Costureira de Máquinas Industriais Fundamental Incompleto 1 Cozinheiro de Restaurante Fundamental Incompleto 1 Engenheiro Mecânico Superior Completo (Engenharia Mecânica) 1 Estoquista Médio Completo 1 Garçom Fundamental Completo 1 Instrutor de Auto Escola Médio Completo 2 Mecânico de Máquina Agrícola Fundamental Completo 1 Operador de Caixa Médio Completo 1 Operador de Caixa Médio Completo 1 Supervisor de Exploração Agrícola Médio Completo 1 Torneiro Ferramenteiro Médio Completo 1 Administrador de Pessoal Superior Completo (Contábeis ou ADM) 1 Alinhador de Pneus Fundamental Completo 2 Arquivista Superior Completo (Arquivologia) 1 Assistente Administrativo Médio Completo 1 Assistente de Vendas Médio Completo 1 Auxiliar de Lavanderia Médio Completo 1 Auxiliar de Marceneiro Fundamental Incompleto 2 Auxiliar de Pessoal Superior Completo (RH) 1 Auxiliar de Pintor de Automóveis Fundamental Completo 1 Auxiliar Mecânico de Refrigeração Médio Completo 1 Auxiliar Técnico de Refrigeração Médio Completo 1 Capoteiro Fundamental Incompleto 2 Comprador Superior Incompleto (ADM/Logística) 1 Comprador Médio Completo 1 Costureira em Geral Fundamental Completo 2 Eletricista de Veículos de Máquinas Operatrizes Fundamental Completo 1 Eletrotécnico Médio Completo 1 Mecânico de Automóvel Não Exigida 1 Mecânico de Automóvel Fundamental Completo 1 Mecânico de Máquinas Pesadas Médio Completo 1 Montador de Móveis de Madeira Médio Completo 1 Motofretista Médio Completo 1 Operador de Retro-Escavadeira Fundamental Completo 2 Passadeira de Peças Confeccionadas Fundamental Completo 1 Pedreiro Fundamental Completo 2 Pintor de Paredes Médio Completo 1 Recepcionista Atendente Médio Completo 1 Supervisor de Carga e Descarga Médio Completo 1 Técnico de Refrigeração (Instalação) Médio Completo 1 Técnico em Eletromecânica Médio Completo 1 Topógrafo Fundamental Completo 1 Vendedor Porta a Porta Médio Completo 2 Auxiliar de Limpeza Médio Completo 1 Auxiliar de Mecânico de Autos Fundamental Completo 1 Mecânico Fundamental Completo 1 Mecânico Médio Completo 1 Técnico Eletrônico Fundamental Incompleto 1 Auxiliar de Mecânico de Autos Fundamental Completo 1 Cortador, a Mão Fundamental Completo 2 Costureira em Geral Fundamental Completo 1 Costureiro, à Máquina na Confecção em Série Fundamental Completo 3 Costureiro, à Máquina na Confecção em Série Médio Completo 4 Gerente Administrativo (trab. em Taquaritinga do Norte) Médio Completo 1 Gerente de Produção Médio Completo 1 Lavador de Automóveis Fundamental Completo 5 Operador de Caixa (1º emprego) Médio Completo 1 Recepcionista Atendente Médio Completo 1 Recepcionista Atendente Médio Completo 1 Supervisor de Operações na Área de Controle de Produção Médio Completo 1 Supervisor de Operações na Área de Controle de Produção Fundamental Completo 1 Vendedor Interno Fundamental Completo 1 Jardineiro Fundamental Incompleto 1 Operador de Empilhadeira Médio Completo 1 Auxiliar de Limpeza Médio Completo 1 Estofador de Móveis Não Exigida 1 Serralheiro Não Exigida 1 Auxiliar de Cabelereiro Médio Completo 2 Churrasqueiro Não Exigida 1 Consultor Administrativo Médio Completo 1 Cozinheiro de Restaurante Não Exigida 3 Maître de Restaurante Médio Completo 1 Mecânico de Motocicletas Médio Completo 2 Operador de Sistemas de Informática (Teleprocessamento) Médio Completo 1 Representante Técnico de Vendas Superior Incompleto (qualquer curso) 8 Técnico Agrícola Médio Completo 1 Vendedor Pracista Médio Completo 8 Vendedor Pracista Médio Completo 1 Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria* Médio Completo 1 Porteiro* Médio Completo 1 Servente de Obras* Não Exigida 1 Trabalhador Rural* Fundamental Incompleto 1 Separador de Material Reciclável* Não Exigida 7 Ajudante de Eletricista* Médio Completo 8 Eletricista de Instalações* Médio Completo 2

