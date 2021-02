Setraer da cidade de Catalão GO anuncia novas vagas de Emprego

No Estado do Goiás, a Secretaria de Trabalho e Renda de Catalão (Setraer) da cidade de Catalão, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Cargos Vagas Ajudante de cozinha 1 Armador de ferragens 1 Assistente administrativo 1 Atendente de Balcão 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de Produção 1 Azulejista 1 Carpinteiro 1 Assistente de RH 1 Copeiro de bar 1 Costureira 1 Cozinheira 1 Eletricista residencial 1 Empregada doméstica 4 Encarregado de obras 1 Montador de Vidros automotivos 1 Motorista entregador 1 Padeiro 2 Pintor 1 Repositor 1 Técnico em TI 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Trabalhador rural 1 Vendedor interno 1 Pedreiro 4

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão comparecer na sede do órgão, localizado na Avenida 20 de agosto, nº 1.857, Centro. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.