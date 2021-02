Show de Suárez, derrota do Real Madrid, golaço de Messi e retomada do Liverpool; veja o resumo do futebol europeu do final de semana

Não faltaram emoções no futebol europeu neste final de semana. A rodada de LaLiga foi bem agitada, com o Atlético de Madrid de Diego Simeone mais líder do que nunca após nova vitória.

Nem mesmo o triunfo do Barcelona tirou a folga dos colchoneros, que enxergam os rivais de Madri de binóculo após nova derrota do time de Zidane.

Na Inglaterra, o City de Guardiola segue imbatível, ainda mais após o empate entre Manchester United e Arsenal.

Porém, o Liverpool de Klopp segue no retrovisor do espanhol, que vê o atual campeão inglês se aproximar na tabela de classificação. Veja abaixo tudo o que teve de melhor na Europa:

Golaço de Suárez e vitória do Atlético de Madrid:

O uruguaio foi o grande destaque da vitória por 4 a 2 do Atlético de Madrid sobre o Cadiz, em LaLiga. Além do faro de artilheiro, o craque ainda anotou um golaço de falta da entrada da área.

Derrota de virada do Real Madrid:

Com a expulsão de Militão logo aos 9 minutos do primeiro tempo, o Real Madrid ainda saiu na frente do Levante. Mas, a equipe de Zidane não aguentou a pressão e levou a virada por 2 a 1. O time merengue tem dez pontos de distância para o líder Atlético de Madrid.

Golaço de Messi e vitória do Barcelona

Lionel Messi mais uma vez foi o destaque do Barcelona na vitória em cima do Athletic Bilbao por 2 a 1. O argentino anotou um golaço de falta e Griezmann salvou o time do tropeço em casa.

Premier League – Vitória do Liverpool e City mais líder do que nunca na Inglaterra

Veja os vídeos abaixo: