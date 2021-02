siga a definição dos grupos

A Copa do Nordeste de 2021, que terá transmissão dos canais FOX Sports e ESPN, conhece nesta quinta-feira (4) seus grupos, em sorteio na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Serão quatro potes, com clubes do mesmo estado impedidos de ficarem no mesmo grupo – a única exceção é Pernambuco, que tem três times (Sport, Santa Cruz e Salgueiro).

Os potes são baseados no ranking da CBF, e Bahia, Sport, Vitória e Ceará são os cabeças-de-chave. O Fortaleza, embora na Série A do Campeonato Brasileiro, está no pote 2.

A fase de grupos da Copa do Nordeste tem início em 27 de fevereiro, e as finais estão previstas para 1º e 8 de maio.

