siga tudo da definição dos duelos da primeira fase

A Conmebol Libertadores de 2021 começa já nesta sexta-feira.

Menos de uma semana depois de o Palmeiras conquistar o título de 2020, a entidade máxima do futebol sul-americano sorteia os duelos das fases iniciais do torneio da próxima temporada. O ESPN.com.br acompanha tudo em tempo real!

Ainda indefinidos, são dois brasileiros envolvidos, que ficarão com as sétima e oitava vagas do país na competição. Eles entrarão na segunda fase, com dois confrontos a fazer para chegar nos grupos.

Entre os possíveis rivais, clubes de peso, como Atlético Nacional-COL, San Lorenzo-ARG, Independiente Del Valle-EQU ou Junior Barranquilla-COL.

Siga abaixo, em TEMPO REAL, tudo do sorteio:

(As atualizações podem demorar alguns instantes para carregar)