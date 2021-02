Sine de Linhares ES anuncia novas vagas de Emprego

No Estado do Espírito Santo, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) do município de Linhares, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio e superior àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS NÍVEL VAGAS Açougueiro Médio Completo 1 Instrumentista Médio Completo 1 Engenheiro Agrícola Fundamental Completo 1 Op. de Empilhadeira Médio Completo 1 Mot. Caminhão Truck Médio Completo 1 Op. de Empilhadeira Médio Incompleto 1 Enc. Obras e Manutenção Superior Completo 1 Auxiliar de Dentista Médio Completo 1 Auxiliar Administrativo Médio Completo 1 Auxiliar Administrativo Médio Completo 2 Vendedor Externo Superior Completo 2 Trocador de Óleo Médio Completo 1 Mecânico Automotivo Médio Completo 1 Técnico Eletrotécnico Médio Completo 1 Serralheiro Fundamental Incompleto 1 Oficial Manut. Predial Médio Completo 1

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão comparecer na agencia do Sine, localizado na Avenida Governador Carlos Lindemberg, nº 660, Centro, com seu currículo, identificando o número de PIS e CPF, além do endereço atualizado informando a vaga a concorrer, no horário de atendimento é das 8h às 17h.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Linhares