Sine de São Mateus do Sul PR oferece novas vagas de Emprego

Localizado a 156 km da capital Curitiba/PA, a Agência do Trabalhador de São Mateus faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em cargos de nível fundamental e médio àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Cargos Escolaridade Açougueiro Não informado Atendente de telemarketing Ensino médio completo ou cursando Auxiliar de limpeza automotivo Não informado Auxiliar de produção de panificação Ensino fundamental completo Auxiliar de serviços gerais Ensino fundamental completo Babá Não informado Biomédica esteta Não informado Caseiro Não informado Lavador automotivo Não informado Lubrificador industrial Não informado Marceneiro/auxiliar de marceneiro Não informado Mecânico de automóvel Não informado Montador de móveis Ensino médio completo Projetista de móveis/vendedor Ensino médio Vendedor Ensino médio completo Vendedor externo Ensino médio completo

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão comparecer unidade do Sine de São Mateus do Sul, localozado na Rua Barão do Rio Branco, nº 431, no horário das 8h às 12h e das 13h15 às 17h15. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de São Mateus do Sul PR