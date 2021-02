Sine/ IDT de Iguatu CE divulga novas vagas de Emprego

No Estado do Ceará, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/ IDT) de Iguatu, divulgou a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Babá 1 Camareira de hotel 1 Carpinteiro de obras 1 Churrasqueiro 1 Pedreiro 1 Recepcionista atendente 1 Soldador 1 Vendedor de plano de saúde 3

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever comparecer na sede do órgão, situado na Rua Floriano Peixoto, nº 474, Centro. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Sine/ IDT de Iguatu CE