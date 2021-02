Sine/IDT de Maracanaú CE anuncia novas 125 vagas de emprego

Localizado a 25 km da capital Fortaleza/CE, o Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) de Maracanaú, divulgou a abertura de novas 125 vagas de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2 Ajudante de cozinha 2 Ajudante de motorista 2 Alinhador de pneus 1 Analista contábil 1 Analista de informações de mercado 1 Aprendiz de mecânica de manutenção 5 Assistente de vendas 1 Atendente de mesa 2 Atendente do setor de frios e laticínios 2 Auxiliar administrativo 2 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de expedição 3 Auxiliar de exportação e importação 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de linha de produção 3 Auxiliar de mecânico de autos 1 Cabista 2 Caldeireiro montador 1 Costureira de máquinas industriais 12 Costureiro, a máquina na confecção em série 3 Cozinheiro geral 1 Cozinheiro industrial 3 Eletrotécnico 2 Engenheiro mecânico 1 Estoquista 4 Ferramenteiro 1 Forneiro de padaria 3 Gesseiro 2 Jardineiro 2 Maçariqueiro 5 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 2 Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) 1 Montador de móveis de madeira 2 Motorista entregador 1 Motorista operador de betoneira 1 Nutricionista 1 Oficial de manutenção predial 1 Operador de empilhadeira 3 Operador de escavadeira 4 Pedreiro 1 Pintor de obras 2 Serralheiro 3 Soldador 2 Tecelão de malhas (máquina circular) 1 Técnico em segurança do trabalho 2 Técnico mecânico 2 Técnico mecânico (motores) 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria* 2 Assistente administrativo* 3 Auxiliar de expedição* 4 Auxiliar de linha de produção* 3 Dobrador-revisor – em fábrica de tecidos* 1 Expedidor de mercadorias* 2 Pedreiro* 5 Zelador* 1

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever acessando o aplicativo Sine Fácil ou via telefone disponibilizado do órgão. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Sine/ IDT