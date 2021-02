Após dar um tempo no relacionamento com Beto (João Baldasserini), Tancinha (Mariana Ximenes) decidirá correr atrás do publicitário em Haja Coração. A protagonista irá à agência Peripécia para ter uma conversa séria com ele e pedir uma nova chance. “Eu sinto muito sua falta”, assumirá a feirante, deixando o rapaz todo bobo na novela das sete da Globo.

No folhetim de Daniel Ortiz, o casal dará uma pausa no namoro depois da recaída que ela teve ao beijar Apolo (Malvino Salvador). A filha de Francesca (Marisa Orth) não conseguirá esconder o que aconteceu e admitiu o deslize no capítulo de quinta (4).

Beto ficará arrasado e se afastará durante algum tempo da amada para que ela tenha tempo de pensar sobre seus sentimentos. Aflita com o sumiço do rapaz, a irmã de Shirlei (Sabrina Petraglia) resolverá ir atrás dele na agência para abrir seu coração nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 13.

“Ma eu já tomei minha decisão”, anunciará a vendedora de frutas. “Decisão, assim? Mas já? Tão rápido?”, estranhará o herdeiro de Penélope (Carolina Ferraz). “E foi rápido pra você?”, rebaterá Tancinha.

“Pelo contrário, cada dia longe de você teve 124 horas e se arrastava pra passar. Mas é que eu achei que você ia demorar pra se decidir. Afinal, não é uma decisão fácil ou é? O amor de uma vida inteira ou o maluco beleza que apareceu no último minuto da prorrogação. Pensando bem, eu acho que foi fácil você decidir”, dirá o personagem de João Baldasserini.

A protagonista pedirá a palavra, mas será impedida. “Não fala nada, vai doer muito. Eu sou publicitário, consigo ler sinais, gestos, emoção. Eu já entendi tudo”, lamentará o amigo de Henrique (Nando Rodrigues). “Então, você me é um péssimo publicitário”, debochará a mocinha.

“Ma eu posso falar? Você pediu pra eu pensar muito até eu decidir. Você disse que se eu resolvesse ficar com você, eu tinha que me entregar, parar de pensar no Apolo. Eu não posso prometer isso pra você, porque o Apolo vai estar sempre nos meus pensamentos, isso eu não posso evitar. Mas eu descobri uma coisa muito importante durante esse tempo”, contará a loira.

Nervoso, o irmão de Tamara (Cleo) questionará qual foi a descoberta da amada. “Que eu sinto muito sua falta. Você não sabe a saudade que eu senti de você, dessa tua alegria, desse teu sorriso de criança levada. Eu me gosto de você. Eu gosto, sim, cada vez mais. Você já faz parte da minha vida”, vai se declarar a feirante.

Tancinha e Beto se beijam após reatarem

Casal de volta

Beto ficará surpreso com a revelação da protagonista. “Você não sabe como eu esperei pra escutar isso de você”, comentará o rapaz, emocionado. “E daí se eu continuar pensando no Apolo? Um dia isso vai passar. E, quando esse dia chegar, eu quero que você esteja do meu lado. Paciente do jeito como você sempre foi. É pedir muito pra você?”, indagará a jovem.

Bem-humorado, o rapaz brincará e se fará de difícil: “Bom, eu acho que agora é a minha vez de pensar, senhorita. Você pode voltar semana que vem e, aí, eu te dou uma resposta”. A irmã de Giovanni (Jayme Matarazzo) pedirá para que o publicitário passe na cantina quando se decidir. Ela, então, vai ameaçar sair da sala, mas será impedida e puxada por Beto.

“Onde você pensa que vai? Você disse tudo que eu queria escutar. Você disse que eu sou importante pra você. É claro que eu vou ser paciente”, afirmará o trapaceiro. “Então, você me aceita ainda?”, perguntará Tancinha. “Muito, eu te aceito muito. Eu te amo. Não! Eu me amo você”, afirmará o mocinho, que beijará a amada apaixonadamente em seguida.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar a ser exibida nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.