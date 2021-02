Sistemas Unificados – Customização e Escalabilidade

Sistemas unificados – o planejamento da integração de canais

Sistemas unificados geram receita e escalabilidade para as empresas. No entanto, para que a gestão da empresa alcance esse resultado, é fundamental que esses sistemas estejam integrados de forma planejada.

Sendo assim, a unificação dos sistemas deve ser feita em conjunto entre os gestores. Haja vista que a integração do sistema otimiza processos e modifica a rotina de todas as áreas.

Estratégias assertivas e direcionadas

Por isso, para que uma empresa tenha um aumento imediato do seu faturamento e uma percepção de escalabilidade, é fundamental que as estratégias sejam assertivas e direcionadas.

Dessa forma, a unificação facilita as análises gerenciais e otimiza os processos de forma holística. No entanto, é necessário que todos os envolvidos tenham um entendimento plausível sobre como essas modificações afetam seus processos.

Treinamentos e melhoria da comunicação interna

Por exemplo, para área de vendas há uma possibilidade de aumento de faturamento, ao passo que é necessário que a equipe esteja mais atualizada quanto ao produto ou serviço. Uma vez que a tendência é que aumentem também as objeções dos clientes.

Além disso, a possibilidade de integração entre canais de vendas também modifica, por que muitas vezes, a forma como a empresa com a gestão do estoque e as promoções geradas pela área comercial.

Unificação gera dinamismo e escalabilidade

Por isso, uma integração sistêmica envolve toda a empresa, por exemplo, a área de marketing digital deverá divulgar as novidades referentes as promoções entre os canais.

Bem como através do chatbot o cliente será atendido 24 horas. Além disso, a customização de todos esses canais deve ser feita considerando o comportamento de compra do cliente, a linguagem direcionada e a cultura difundida nessa comunicação.

Portanto, os sistemas unificados devem amparar a cultura da empresa, bem como os planejamentos dos envolvidos, assim a empresa se torna dinâmica é escalável.